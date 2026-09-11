هنا جودة تواجه بطلة الصين ودينا مشرف أمام لاعبة أمريكا ببطولة الأبطال

يخوض الثنائي دينا مشرف وهنا جودة، بطلتي تنس الطاولة، اليوم، الجمعة، منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة الأبطال العالمية لتنس الطاولة في ماكاو الصينية، حيث تلتقي دينا مشرف مع الأمريكية من أصول صينية ليلي تشانج، بينما تلعب هنا جودة ضد الصينية تشين تشينجتونج.

وتبدأ دينا مشرف، المصنفة الخامسة والثلاثين على العالم، مواجهات المصريين اليوم في الواحدة والنصف ظهرًا أمام ليلي تشانج، المصنفة الثانية والثلاثين.

وتسعى دينا مشرف لتحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي، بعد إنجازها في المباراة الماضية بالفوز على الصينية وانج يدي، المصنفة الخامسة على العالم، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، بنتيجة 3-1، لتتأهل إلى دور الـ16.

وتأتي أهمية فوز دينا مشرف، كونها أول لاعبة مصرية في تاريخ تنس الطاولة تنجح في تحقيق الفوز على منافسة تحتل أحد المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي.

وفي المباراة الثانية، تخوض هنا جودة، المصنفة الحادية والعشرين، مواجهة قوية أمام البطلة الصينية تشين تشينجتونج المصنفة السابعة على العالم، حيث ستكون هنا جودة أمام فرصة لتكرار إنجاز دينا مشرف في نفس البطولة بالفوز على أحد لاعبات التصنيف الأول.

وكانت هنا جودة تأهلت للدور ثمن النهائي بعد ما نجحت في قلب تأخرها أمام البرازيلية برونا تاكاهاشي وتفوز بنتيجة 3-1، لتحسم بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

وستكون هنا جودة على موعد مع مباراة مصرية خالصة حال نجحت في التأهل للدور ربع النهائي، وتأهلت دينا مشرف لنفس الدور، بعدما أوقعتهما القرعة في مسار واحد.