اليابان: الحكم بسجن 3 معلمين لمسئوليتهم عن وفيات خلال انهيار جليدي عام 2017

قضت محكمة في اليابان بسجن مدرسين اثنين في مدرسة ثانوية وزميلهم المتقاعد لمدة عامين لكل منهم اليوم الخميس، على خلفية وفاة سبعة طلاب ومعلم زميل لهم في انهيار جليدي وقع خلال درس لتعلم تسلق الجبال شمال طوكيو في عام 2017، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ويعد مثل هذا الحكم قاسيا بشكل غير عادي في بيئة تعليمية، وقد أدين الثلاثة، الذين كانوا يشرفون على الدرس، بالإهمال المهني، وهو ما أدى إلى مقتل ثمانية وإصابة خمسة آخرين في بلدة ناسو بمحافظة توتشيجي اليابانية في 27 مارس 2017.

وكان فريق الدفاع عنهم قد طلب تبرئتهم من التهمة الموجهة إليهم.

وقال القاضي توشيفومي تاكيوكا في حيثيات الحكم في محكمة مقاطعة أوتسونوميا، إنه كان يتعين على المتهمين - شويتشي إينوز - 57 عاما، وهيساو سوجاماتا - 55 عاما، وهيرونوري واتانابي - 61 عاما، أن يكونوا أكثر إدراكا لخطر حدوث انهيار جليدي، مضيفا "لقد كانت كارثة من صنع الإنسان ناجمة عن درجة خطيرة من الإهمال".