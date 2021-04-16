 الكرملين: بوتين سيقرر الرد الروسي تجاه العقوبات الأمريكية - بوابة الشروق
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الكرملين: بوتين سيقرر الرد الروسي تجاه العقوبات الأمريكية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 2:55 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 2:55 م

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر تقنية الكونفرانس، إن مبدأ المعاملة بالمثل مازال قائما ولكن الأمر يرجع للرئيس فلاديمير بوتين للبت في نوعية الرد الروسي على العقوبات الأمريكية ضد موسكو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيسكوف القول: "نحن مستعدون لتطوير حوارنا بقدر استعداد نظرائنا له. وفي هذا الصدد، من الإيجابي للغاية حقا أن تتوافق وجهتا نظر رئيسي الدولتين في هذا الصدد"، وذلك في رد على سؤال بشأن رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في خفض التوترات المتبادلة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "من الواضح أنهما لا يتوافقان في فهم بناء العلاقات على أساس المنفعة المتبادلة وأخذ مصالح الآخر في الحسبان".
وأضاف أن روسيا ترى تقارير أقل عن حدوث انتهاكات لوقف إطلاقا النار في أوكرانيا رغم أنه " ربما لا يوجد سبب حتى الآن للهدوء التام".

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