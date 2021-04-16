معهد الفلك: أطول ساعات صيام ستكون في دمياط والسلوم آخر رمضان

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت عن أن أطول ساعات الصيام ستكون 15 ساعة و21 دقيقة في محافظتي دمياط والسلوم وذلك في آخر أيام شهر رمضان المبارك.



واشار القاضي ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، إلى أنه يلي تلك المحافظات في عدد ساعات الصيام آخر أيام شهر رمضان محافظات كفر الشيخ وبورسعيد والإسكندرية حيث ستصل إلى 15 ساعة و20 دقيقة.



وأضاف انه في محافظة القاهرة ستبلغ عدد ساعات الصيام يوم 30 رمضان إلى 15 ساعة و14 دقيقة، فحين بلغت عدد ساعات صيام رمضان في أول يوم في القاهرة 14 ساعة و20 دقيقة،لافتا الى ان اقصر ساعات صيام كانت ١٤ ساعة في مدينة أبوسمبل بأسوان ،تلاها مدينة توشكى بفارق دقيقتين ثم أسوان بفارق ٤دقائق، وذلك في أول يوم رمضان.



وعن التفسير العلمي لذلك، أوضح رئيس المعهد ان شهر رمضان المبارك يشهد تفاوتاً في عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضا بين المحافظات وبعضها، ونظرأ لأننا نتجه ناحية فصل الصيف فبطبيعة الحال نجد أن أول يوم في رمضان هو الأقصر وآخر أيامه هو الأطول، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي حيث ان الموقع الجغرافى يحدد طول اليوم والليل لكل موقع.



وأكد الدكتور جاد القاضي ان الحسابات الفلكية أوضحت أن عدة أيام رمضان هذا العام ٣٠ يوما بدأت يوم الثلاثاء 13 أبريل الحالي وتنتهي بيوم الأربعاء 12 مايو المقبل.