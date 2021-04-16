مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية يعرض «لسه فاكر» ضمن ليالي رمضان

تقدم فرقة مسرح الإسكندرية العرض المسرحي المتميز (لسه فاكر) على مسرح بيرم التونسي، بمدينة الإسكندرية في 22 أبريل الجاري، ضمن احتفالات البيت الفني للمسرح بشهر رمضان المبارك.

ومسرحية (لسه فاكر)، عرضت بمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية العام الماضي، ضمن 10 عروض جرى إنتاجها ضمن مبادرة (المؤلف مصري)، التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، وقدمتها فرقة مسرح الإسكندرية بإشراف المخرج محمد مرسي،بهدف تنشيط الحركة المسرحية والكتاب المسرحيين،وتحفيز الشباب على الإبداع.

وتعرض المسرحية على مسرح بيرم التونسي في الساعة التاسعة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت، من كل أسبوع اعتبارا من 10 رمضان (22 إبريل) وحتى نهاية الشهر الكريم.

وتدور أحداث العرض المسرحي (لسه فاكر) في حوار إنساني حول رجل يسترجع ذكرياته المريره والمؤلمه التي قضاها داخل أحد السجون.

والمسرحية من تأليف محمد مرسي، وإخراج سامح الحضري، وبطولة: أحمد عسكر، بوسي الهواري، محمد فاروق، إسلام صلاح، نادر محسن، وديكور وليد جابر، وموسيقى محمد شحاته، وإضاءة إبراهيم الفرن، ومخرج منفذ أكرم نجيب، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية.