عجز تجاري كبير في الاقتصاد الكندي عام 2020 بسبب الجائحة

سجل العجز التجاري في الإقتصاد الكندي ارتفاعا كبيرا في عام 2020، التي شهد معظمها تأثر البلاد بجائحة كوفيد-19، وفقا لما أعلنته وكالة الإحصاء الكندية اليوم الخميس.

وأوضح تقرير أصدرته وكالة الإحصاء الكندية أن العجز في الميزان التجاري الكندي للسلع مع سائر دول العالم تضاعف أكثر من مرتين بين عامي 2019 و2020، إذ ارتفع من 15.4 مليار دولار إلى 37.3 مليار دولار.

وبالنسبة للميزان التجاري الكندي للسلع والخدمات معا ارتفع إجمالي العجز من 36.9 مليار دولار عام 2019 إلى 44.8 مليار دولار عام 2020.

وتراجعت القيمة الإجمالية للصادرات الكندية من السلع بنسبة 12.4% عام 2020 لتبلغ 524 مليار دولار، فيما تراجعت القيمة الإجمالية للواردات من السلع إلى السوق الكندية 8.5% لتبلغ 561 مليار دولار.