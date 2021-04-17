الجونة المنقوص يهزم إنبي في الوقت القاتل

حقق فريق الجونة فوزا غاليا على إنبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف واضطر رضا شحاتة، مدرب الجونة، لإجراء أول تبديل اضطراري بخروج عمر السعيد ونزول كريم الطيب في الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر إنبي على أجواء المباراة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى، حتى جاءت الدقيقة 83 التي سجل فيها نور السيد هدف الفوز للجونة عن طريق تسديدة صاروخية فشل في التعامل معها محمود جاد حارس إنبي.

وعلى الرغم أن الجونة يلعب المباراة منقوصا منذ الدقيقة 78 بسبب حصول محمود الجزار على كارت أحمر إلا أنه نجح في الخروج بالثلاث نقاط.

الفوز رفع رصيد الجونة للنقطة 24 ليحتل المركز الثامن، بينما توقف رصيد إنبي عند النقطة 24 أيضا لكن في المركز العاشر، بجدول ترتيب الدوري الممتاز.