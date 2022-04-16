وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنك الروسية عن كوناشينكوف القول إن وزارة الدفاع الروسية لديها بيانات عن الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني والحرس الوطني (الأوكراني) والمرتزقة الأجانب الذين وصلوا (إلى أوكرانيا)، والتي يخشى (الرئيس فولوديمير) زيلينسكي إخبار شعب أوكرانيا عنها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، تدمير مصنعين حربيين في كييف ونيكولاييف بالأسلحة الدقيقة.