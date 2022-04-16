سماع دوي انفجارين في محيط مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا

أفادت تقارير إعلامية، بسماع دوي انفجارين في محيط مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الدفاع الروسية، إنها استهدفت مصنعًا للمعدات العسكرية في كييف؛ غداة تحذير القوات الروسية من أنها ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيان على تطبيق تلجرام، اليوم السبت، أنّ أسلحة جو- أرض بعيدة المدى وعالية الدقة دمرت مباني إنتاجية لمصنع أسلحة في كييف.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، الذي أكد أن القوات الجوية الروسية دمرت مصنعاً لإنتاج المدرعات في كييف وورشة لإصلاح المعدات العسكرية في نيكولاييف بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.