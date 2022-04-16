مهرجان بورسعيد السينمائي ينظم ورشة لصناعة الفيلم التسجيلي مع المخرج مهند دياب

ينظم مهرجان بور سعيد السينمائي ورشة لصناعة الفيلم التسجيلي للمواهب من أبناء بورسعيد يحاضر فيها المخرج مهند دياب.

ويتضمن برنامج الورشة محاضرات في اللغة السينمائية لصناعة الفيلم التسجيلي، وكيفية إيجاد الفكرة للأفلام التسجيلية وتطويرها، وأساليب إبراز جماليات الصورة في السينما التسجيلية والإبداع في حكي القصة التسجيلية والسيناريو والحبكة والشخصيات التسجيلية.

وتستمر الورشة لمدة 3 أيام بواقع ثلاث ساعات يومياً.

وقال المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس المهرجان أن الهدف من إقامة ورش فنون صناعة الأفلام هو تقديم الفرص للمواهب من أبناء بور سعيد وصقل مواهبهم، واكتساب مهارات جديدة من خلال المحاضرين الذين سيتولون تدريب هذه المواهب مثل المخرج الكبير على بدرخان والمخرج الشاب مهند دياب.

من جانبه قال الناقد السينمائي سيد محمود سلام مدير البرامج والأنشطة بالمهرجان، إن بور سعيد السينمائي لن يقتصر دوره على عرض الأفلام وبرنامج التكريمات، إنما سيلعب دورا رئيسيا في تخريج أجيالا من المواهب في شتى المجالات السينمائية من تأليف وتمثيل وتصوير، وإخراج وهو دور يحرص عليه المهرجان منذ التحضيرات الأولية لإطلاق دورته الأولى وسيستمر عليه في دوراته المقبلة.

ويشار إلى أن المخرج مهند دياب قدم ما يزيد عن 100 فيلم تسجيلي قصير، وشارك بها في كبرى المهرجانات المحلية والعربية والدولية وحصد العديد من الجوائز والتكريمات.

وأنهى دراسته الجامعية في مجال الاعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، وأنهى الدراسات العليا والحرة من دبلوم وماجستير في مجال صناعة وإنتاج الأفلام في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وصربيا، وشارك في لجان تحكيم العديد من المهرجانات، ويعمل حاليا مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتوثيق المرئي.