 أقل من 611 ألف دولار.. بايدن وزوجته يقدمان إقرارا ضريبيا مشتركا - بوابة الشروق
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أقل من 611 ألف دولار.. بايدن وزوجته يقدمان إقرارا ضريبيا مشتركا

د ب أ
نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 3:01 ص | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 3:01 ص

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته، ونائبته كامالا هاريس وزوجها عن إقراراتهم الضريبية لعام 2021، وهو الموعد المعتاد لتقديم الإقرارات الضريبية في الولايات المتحدة.

وملأ جو بايدن وزوجته جيل، وهي معلمة، إقرار ضريبة الدخل بشكل مشترك، وأعلنا عن دخل إجمالي معدل بلغ 610 آلاف و702 دولار، حسبما قال البيت الأبيض في بيان صحفي.

ودفعت عائلة الرئيس بايدن 150 ألفًا و439 دولارًا ضريبة دخل اتحادية، وبلغ معدل الضريبة على الدخل في عام 2021 بالنسبة لهما 24.6%.

وقال البيت الأبيض: «بهذا الكشف، عرض الرئيس إقراراته الضريبية على مدى 24 عاما أمام الشعب الأمريكي، ليبرهن مجددا على التزامه بالشفافية مع الشعب الأمريكي بشأن الشؤون المالية للقائد العام».

كما كشفت هاريس وزوجها دوجلاس إمهولف إقرار ضريبة الدخل لعام 2021.

ووفقا للبيت الأبيض، حققت هاريس وإمهولف، وهو محام، دخلا بنحو 1.66 مليون دولار في عام 2021، ودفعا ضريبة دخل بلغت 700 ألف دولار.

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