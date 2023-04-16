ضبط عصابة تزور محررات رسمية وأختام حكومية للنصب على راغبي أداء العمرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية للنصب على المواطنين.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى تكوين 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، متخذين من مقر شركة للسفريات كائنة بمحافظة القاهرة، مكانا لممارسة نشاطهم الإجرامي للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي أداء مناسك العمرة.

وتبين إنشاء المتهمين، حسابات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن توافر تلك التأشيرات السياحية وتسويقها من خلال مندوبي السفريات بالعديد من المحافظات مقابل حصولهم على عمولة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية، تم استهداف المذكورين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 56 جواز سفر، طلبات الحصول على تأشيرة سياحية مُثبت بها بيانات "مزورة"، المستندات المستخدمة في تسفير المواطنين، مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، 8 هواتف محمولة ماركات مختلفة، جهاز لاب توب، جهاز حاسب آلي بمشتملاته، طابعة كمبيوتر، 5 وحدات ذاكرة نقالة "فلاش ميموري" بفحصها فنيا تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة إحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.