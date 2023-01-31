دياب: هناك استراتيجية جديدة لمواجهة تجاوزات الجماهير في مباريات الدوري

علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على عقوبات الرابطة ضد النادي الأهلي وجماهيره، بعد سب محمود عبد الرازق قائد فريق الزمالك.

وكانت رابطة الأندية قد قررت تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه؛ بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة فاركو الأخيرة بالدوري الممتاز.

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية: «يجب على جماهير الأندية عدم الخروج عن النص في مباريات الدوري المصري، من أجل مساعدتنا في إعادة الجمهور بأعداد كاملة».

وأضاف: «لا نريد أن يتم إفساد خطتنا لعودة الجمهور بشكل كامل للمدرجات، ويجب أن يتم تغليظ العقوبات من أجل معاقبة المخطئ».

وأوضح دياب: «نعاقب الجمهور الذي يحضر المباريات منذ الموسم الماضي، ولا نعمم العقوبة على جمهور الفريق بشكل كامل».

وواصل: «عندما تشهد جولة واحدة في الدوري سباب جماعي في 3 مباريات، إذا فيجب أن يكون هناك عقوبات لأننا حذرنا قبل ذلك، والآن نفذنا ما حذرنا منه».

وتابع: «هناك استراتيجية جديدة سيتم العمل بها مع زيادة أعداد الجمهور، وسيتم تغليظ العقوبات بحيث أن يكون هناك تأثير على نسبة الجمهور لكل فريق».

وأتم: «عقوبات رابطة الأندية تخرج وفقا لتقرير مراقب المباراة، وإذا كانت هناك أي شكوى من أحد عناصر اللعبة سيتم تحويلها إلى لجنة الانضباط».