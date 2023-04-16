وزير الدفاع الصيني: الصين وروسيا تربطهما علاقة قوية ليست موجهة ضد دول ثالثة

أكد عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، أن الصين وروسيا تربطهما علاقة قويّة تتفوق وتتجاوز طبيعة تحالفات الحرب الباردة، مبينا أنها "ليست موجهة ضد دول ثالثة".

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن شانغ فو، قوله -خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ تربطهما صداقة، والجميع في الصين يعلم ذلك".

كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي عقد اجتماع عمل مع عضو مجلس الدولة الصيني وزير الدفاع لي شانغ فو، أكد خلاله أن هناك تطوّرا جيدا في جميع الاتجاهات، بما في ذلك داخل الإدارات العسكرية.