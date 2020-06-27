الخارجية الأمريكية: العودة إلى المفاوضات السبيل الوحيد لحل الأزمة في السودان



قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن السبيل الوحيد في السودان هو العودة إلى المفاوضات فالاشتباكات تقوض الانتقال السياسي، وذلك وسط تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أكدت في وقت سابق اليوم الأحد أن بلينكن تواصل مع نظرائه من دول لها نفوذ في السودان تنشد وقف العنف، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ولم تتوقف الاشتباكات التي اندلعت، أمس السبت، بين الجيش السوداني والدعم السريع في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقصف المدفعي والطيران الحربي.