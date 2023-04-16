الزمالك يهزم الأهلي ويقترب من التتويج بدوري الطائرة

نجح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد مصطفى عاشور، في الفوز على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة 3-1، في أولى لقاءات نهائي بطولة الدوري الممتاز.

واستطاع الزمالك العودة من بعيد بعد التأخر بالشوط الأول بنتيجة 25-17، قبل أن يعدلوا من أوضاعهم ويحصدوا الثلاثة أشواط المتتالية بنتيجة "29-27، 26-24، 25-22".

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا مساء الأحد في ثان لقاءات النهائي الذي يقام بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3".

ويحتاج الزمالك لتحقيق فوز وحيد من لقاءين متبقين، من أجل التتويج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة.

فيما يأمل الأهلي في تحقيق الفوز مساء الأحد قبل اللجوء لمباراة فاصلة مساء الإثنين المقبل.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.