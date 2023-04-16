وقف خدمات الإنترنت في السودان

قال مسؤولان من شركة اتصالات (إم.تي.إن) في السودان لوكالة رويترز اليوم الأحد، إن الشركة أوقفت خدمات الإنترنت في البلاد بناء علي توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية.



ولم تتوقف الاشتباكات التي اندلعت، أمس السبت، بين الجيش السوداني والدعم السريع في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقصف المدفعي والطيران الحربي.



وقال الجيش، في نشرة صحفية أطلعت عليها موقع "سودان تربيون" اليوم الأحد، إنه سيطر على قواعد ومقرات تابعه لقوات الدعم السريع في مدن: بور تسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادقلي.



وأعلن عن سيطرته على أكبر قاعدة للدعم السريع في منطقة كرري "جبل سركاب"، شمالي أم درمان، بما في ذلك آلياتها وأسلحتها وعتادها.