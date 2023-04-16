 وقف خدمات الإنترنت في السودان - بوابة الشروق
الأحد 16 أبريل 2023 12:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

وقف خدمات الإنترنت في السودان

وكالات
نشر في: الأحد 16 أبريل 2023 - 11:27 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أبريل 2023 - 11:27 ص
قال مسؤولان من شركة اتصالات (إم.تي.إن) في السودان لوكالة رويترز اليوم الأحد، إن الشركة أوقفت خدمات الإنترنت في البلاد بناء علي توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية.

ولم تتوقف الاشتباكات التي اندلعت، أمس السبت، بين الجيش السوداني والدعم السريع في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقصف المدفعي والطيران الحربي.

وقال الجيش، في نشرة صحفية أطلعت عليها موقع "سودان تربيون" اليوم الأحد، إنه سيطر على قواعد ومقرات تابعه لقوات الدعم السريع في مدن: بور تسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادقلي.

وأعلن عن سيطرته على أكبر قاعدة للدعم السريع في منطقة كرري "جبل سركاب"، شمالي أم درمان، بما في ذلك آلياتها وأسلحتها وعتادها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك