مؤتمر محيطنا التاسع في اليونان يناقش الأمن البحري والتغير المناخي

بدأت اليوم فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة التاسع (محيطنا) في مدينة أثينا باليونان تحت شعار "محيطنا.. محيط الإمكانيات"، وذلك بمشاركة ممثلين من الحكومات والشركات، وعدد من الخبراء والناشطين المهتمين بالبيئات البحرية، ويستمر على مدار يومين.

ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور التي تتناول المناطق المحمية البحرية، والاقتصادات الزرقاء المستدامة، والأمن البحري، والعلاقة بين المحيطات والتغير المناخي، ومصايد الأسماك المستدامة، والتلوث البحري، إضافة إلى حلقة للنقاش وعدد من الفعاليات الجانبية.

*الحفاظ على الموارد البحرية

ويستهدف المؤتمر بناء شراكات بين الحكومات وقطاع الصناعات والعلوم والمجتمع المدني، ونقل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة المتعلقة بالمحافظة على المحيطات، إلى جانب الإسهام في جعل المحيطات تلبي احتياجات الأجيال القادمة، وتشجيع الحكومات والمنظمات والشركات على الإعلان عن التزامات جديدة بعيدة المدى تنعكس إيجاباً على المحيطات، إضافة إلى الإسهام في تحقيق وتنفيذ الهدف الـ14 من أهداف التنمية المستدامة وهو حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام من أجل التنمية المستدامة.

من جهته، توجه وزير خارجية اليونان جورج جيرابيتريتيس بالشكر إلى رؤساء الدول والحكومات، والوزراء، والمشاركين رفيعي المستوى، والوفود الوطنية من جميع أنحاء العالم، وممثلي المنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمشاركتكم في هذا الحدث.

وشدد جيرابيتريتيس، خلال افتتاح المؤتمر، على التزام اليونان بحماية البيئة البحرية، مضيفا: من خلال استضافة مؤتمر محيطنا التاسع، تتعهد اليونان بالالتزام بمواصلة تعزيز هذه الفكرة التي ألهمت المجتمع الدولي وخلقت نموذج عمل جديد موجه نحو النتائج لحماية المحيطات.

وتابع جيرابيتريتيس: بهدف استضافة مؤتمر ناجح وشامل هذا العام، بذلنا جهدا مخلصا لجمع أكبر عدد ممكن من الدول، وتسهيل مشاركة الدول الجزرية الصغيرة النامية، فضلا عن مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في حماية المحيطات وإدارتها.

*ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام

وشدد على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة في جميع القضايا الرئيسية ذات الصلة مثل تغير المناخ، والمناطق البحرية المحمية، والصيد المستدام، والاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن البحري، والتلوث البحري.

وقال الوزير إن اليونان قررت، في إطار جهودها لإثراء جدول أعمال المؤتمر، التركيز على أربعة مواضيع شاملة كعناصر أفقية عبر مجالات العمل الستة للمؤتمر، وهي السياحة المستدامة في المناطق الساحلية والجزر، والشحن الأخضر، والحد من البلاستيك البحري والبلاستيك الدقيق، والتحول الأخضر في البحر الأبيض المتوسط.

*انطلاق نسخة المؤتمر الأولى في 2014

يذكر أن النسخة الأولى من مؤتمر المحيطات انطلقت في 2014، في ظل ما تمثله المحيطات التي تحتل ثلاثة أرباع سطح الأرض من أهمية قصوى في النظام الأيكولوجي.

ومؤتمر محيطنا هو مبادرة أطلقها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في العام 2014، ليتطور إلى اجتماع دولي بمشاركة دولية واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية، ونجح المؤتمر منذ انطلاقه في جمع ما يزيد على 130 مليار دولار لحماية المحيطات.