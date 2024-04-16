 الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 9 طائرات مسيرة روسية خلال الليل - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 11:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 9 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 9:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 9:52 ص

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن مجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية دمرت 9 طائرات مسيرة من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية.

وأشار البيان، إلى تدمير 9 طائرات مسيرة من طراز "شاهد-131/136" بواسطة مجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية في مناطق خيرسون وميكوليف وخميلنيتسكي وبولتافا وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية"يوكرينفورم.

وقال البيان إن "العدو هاجم أوكرانيا باستخدام عدة مجموعات من الطائرات المسيرة من طراز شاهد".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك