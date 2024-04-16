الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 9 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن مجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية دمرت 9 طائرات مسيرة من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية.

وأشار البيان، إلى تدمير 9 طائرات مسيرة من طراز "شاهد-131/136" بواسطة مجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية في مناطق خيرسون وميكوليف وخميلنيتسكي وبولتافا وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية"يوكرينفورم.

وقال البيان إن "العدو هاجم أوكرانيا باستخدام عدة مجموعات من الطائرات المسيرة من طراز شاهد".