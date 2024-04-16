إحالة أوراق ربة منزل قتلت طفلا ومثلت بجثته في المنيا إلى المفتي

قضت محكمة جنايات مستأنف العدوة، برئاسة المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء عامر، ومحمد فتحي صادق نواب رئيس المحكمة في القضية رقم 27764 جنايات مركز مغاغة، بإحالة أوراق المتهمة "شربات م.ع.. م"، إلى مفتي الجمهورية.

وترجع وقائع القضية إلى شهر فبراير الماضي، حيث قامت المتهمة ونجلها الطفل "حسين. م.م"، على إثر خلافات عائلية مع أقاربهم بخطف الطفل "عبد العظيم.ع، تسع سنوات"، ونحره وتقطيع جسمه إلى أشلاء، وتنكر نجلها المتهم في زي منتقبات، وتخلصا من الجثة بإلقائها في الصحراء وقامت الحيوانات بنهشها.

وتقدم والد المجني عليه، إثر تغيبه ببلاغ إلى قسم شرطة مركز مغاغة، ثم عثر الأهالي على أشلاء المجنى عليه، وبإجراء التحريات بمعرفة ضباط البحث الجنائي توصلت إلى أن مرتكبي الواقعة المتهمة ونجلها، وعقب القبض عليهما اعترفت المتهمة ونجلها خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة.

وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.