فيردر بريمن يعلن إيقاف نابي كيتا لنهاية الموسم

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني مساء اليوم الثلاثاء، تغريم وإيقاف لاعبه الغيني نابي كيتا حتى نهاية الموسم.

وأفاد نادي فيردر بريمن في بيانه الرسمي: "قررنا إيقاف نابي كيتا حتى نهاية الموسم. بالإضافة إلى تغريمه ماليا. ولن يتدرب كيتا مع الفريق الأول ولن يدخل غرفة تبديل الملابس".

وأضاف: "بعد أن اكتشف أنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية ضد باير ليفركوزن، اختار نابي كيتا عدم السفر إلى الملعب مع الفريق، وقرر العودة إلى منزله بدلاً من ذلك".

وانتقل كيتا إلى فيردر بريمن في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ليفربول.