الاتحاد الأوروبي: الصراع بالشرق الأوسط لا يخدم مصلحة أحد

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن نشوب صراع إقليمي في الشرق الأوسط لن يكون في مصلحة أحد.

وأفاد بوريل في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الهدف السياسي للاتحاد الأوروبي هو منع التصعيد، ذاكرا أنه دعا إسرائيل وإيران إلى خفض التوتر.

وأضاف: "نقول لإسرائيل إنه من مصلحة الجميع ألا يكون هناك صراع إقليمي، وبالمثل قلنا ذلك للإيرانيين بعد الهجوم على القنصلية في دمشق، (الصراع الإقليمي) ليس في مصلحة أحد، لا سيما سكان غزة".

وأكد بوريل إلى أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية ممكن من خلال بناء الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وفقا لوكالة الأناضول.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل الجاري، فيما صرحت تل أبيب بعزمها الرد.

في السياق، شدد بوريل على أن قوة الاتحاد الأوروبي تكمن في "وحدته"، لكن "للأسف" لدى الأوروبيين خلافات واضحة وعميقة بشأن قضية غزة.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية متهمة بـ "ازدواجية المعايير" في تعاملها مع أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.