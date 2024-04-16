مصرع ربة منزل سقطت من علو في الوراق

تباشر النيابة الكلية بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة ربة منزل إثر سقوطها من علو، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لفحص الجثة وبيان عما إذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه.

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور على جثة ربة منزل وسط بركة من الدماء.

وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفاة أفادوا بإقدامها على إنهاء حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية؛ نتيجة خلافات أسرية، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.