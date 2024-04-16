مناقشة رواية تاج شمس بمبنى قنصلية غدا

تنظم بيت الحكمة للثقافة بالتعاون مع صالون اقرأ لي الثقافي حفل توقيع ومناقشة رواية تاج شمس للكاتب هاني القط، وذلك غدا الأربعاء 17 إبريل في تمام الساعة 7 مساء، بمبنى قنصلية بوسط القاهرة.

يناقش الرواية كلا من الدكتور عادل ضرغام والدكتور محمد عبد العال، وتدير اللقاء الإعلامية الدكتورة صفاء النجار.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

يخفض رأسه؛ فيُبصر وحشة الظلمة في عمق البئر، يرفع رأسه فيدرك أنه في حاجةٍ إلى معجزة كي ينجو، ينادي حراسه فيخرج صوته من البئر ضعيفًا، وترتد صرخته إلى أذنه ممتزجة بالصدى. وعندما تنطفئ كل آماله في النجاة؛ يضربه الاستسلام. يشعر كم الدنيا رخيصة وماكرة، غالية لحظة فراقها، موحشة في سفرها، ثقيلة في توالي لياليها، مخيفة بظلمتها. أخف من ريشة عند الفرح، وأثقل من جبل أوقات الأسى وبقلب الخطر يغمض عينيه ويتأمل كل ما كان: طفولته، أباه، أمه، هروبه، الرَّبْع، سليم، عبد الجليل، أنيسة، السجن، ويتأمل رجوعه والحريق؛ فيقول يائسًا: «أهكذا تكون نهايتك؟!»، ويستسلم بعد أن يوقن ألا أمل في النجاة، وقبل أن يرمي بنفسه في البئر لينهي وجعه بيده؛ يسمع النداء: «هات يدك».

هاني القط هو كاتب مصري تخرج في كلية العلوم والتربية بجامعة الإسكندرية عام 1997، وحصل على دراسات عليا في التربية، وعضو اتحاد كتاب مصر، وله عدة إصدارات منشورة بمصر والوطن العربي.

كتب السيناريو لثلاثة أفلام تسجيلية هي: (الفواخرية)، و(العازف)، و(ظل النخيل)، وله سيناريو لفيلم طويل لم ينتج، وانتخب عضوا في أمانة مؤتمر أدباء مصر، كما انتخب مقيّمًا لأبحاث المؤتمر.

من أبرز أعماله "سيرة الزوال - رايات الموتى - لا شيء في المدى - سماء قريبة - تحت سماء الله".



