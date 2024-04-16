بوريل: الاتحاد الأوروبي يبدأ العمل على توسيع العقوبات على إيران

قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن بعض الدول الأعضاء في التكتل طلبت توسيع نطاق العقوبات على إيران ردا على هجومها على إسرائيل، موضحا أن الهيئة الدبلوماسية للاتحاد ستبدأ العمل على هذا المقترح.

وبحسب وكالة "رويترز"، أدلى بوريل بهذه التصريحات بعد مؤتمر طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد لمناقشة تداعيات الهجوم الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن بيني جانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية تحدث مع مسئولين أمريكيين كبار على مدار الـ24 ساعة الماضية بشأن الحاجة لأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءً ضد إيران، بما في ذلك فرض مزيد من العقوبات من أجل وقف عدوانها، على حد زعمه.

وأضاف جانتس، خلال مؤتمر للسياسة: "ستعمل إسرائيل مع حلفائها حول العالم لتحقيق ذلك.

ستخدم عملية تطبيع إقليمية هذا الهدف"، على حد تعبيره.

وتابع: "ستتحرك إسرائيل بحكمة استراتيجية وترد في الوقت والزمان الذي تختاره"، على حد قوله.

وبحسب "أكسيوس"، تعتبر المكالمة الهاتفية التي جرت بين بلينكن وجانتس، واحدة ضمن سلسلة اتصالات بين كبار المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين خلال الأيام الأخيرة ركزت على خطط إسرائيل للرد على هجوم إيران.