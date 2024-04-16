جالانت لإيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها أينما كان

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الثلاثاء، إيران بأنهم يعرفون كيف يضربون عدوهم "أينما كان"، مدعياً أن سماء الشرق الأوسط "مفتوحة" أمام جيشهم.

وشنت إيران في 13 أبريل هجوما انتقاميا على إسرائيل؛ ردا على هجوم صاروخي استهدف البعثة الدبلوماسية الإيرانية بدمشق مطلع الشهر.

وعقب تقييم للوضع أجراه في القيادة الشمالية، قال جالانت في تصريح متلفز: "الإيرانيون هاجمونا بقوة بأكثر من 500 صاروخ وطائرة بدون طيار. لكن لم يصل صاروخ كروز واحد أو طائرة بدون طيار إلى إسرائيل، ومن بين أكثر من مائة صاروخ أرض- أرض، سقط 4 في إسرائيل"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

واعتبر جالانت أن "الإيرانيين لن يتمكنوا من تطبيق معادلة ردع مختلفة ضد إسرائيل"، زاعماً أن "مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي تعمل في كل مكان، وسماء الشرق الأوسط مفتوحة، وأي عدو سيقاتل ضدنا سنعرف كيف نضربه أينما كان"، على حد تعبيره.

وقال جالانت لقادة الجيش بالمنطقة الشمالية: "سنصل إلى مرحلة نعيد فيها (الإسرائيليين الذين أخلوا منازلهم في الشمال بسبب المواجهات مع حزب الله) إلى منازلهم سالمين"، متوعداً "حزب الله" بأن عودة النازحين الإسرائيليين ستحدث "إما بعمل عسكري أو بالاتفاق، فمن الأفضل دائما أن نتفق، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات"، على حد وصفه.

وبينما أعلنت إسرائيل أنها اعترضت 99% من الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، قالت طهران إن نصف عدد الصواريخ أصاب أهداف إسرائيلية بـ"نجاح".

والاثنين، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان إسرائيل من "رد سريع وواسع وأقوى"، في حال شنت هجوما على بلاده.



