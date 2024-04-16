جامعة قناة السويس تستضيف اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

استضافت جامعة قناة السويس، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور عصام خميس إبراهيم رئيس اللجنة، وبحضور لجنة التخطيط من علماء مصر في مجال العلوم ‏الأساسية ولجنة المكتب من عمداء كليات العلوم والمعاهد البحثية المناظرة، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا، والدكتورة مها فريد عميد كلية العلوم بالجامعة.

رحب الدكتور ناصر مندور باللجنة معربا عن تقديره لعقد اجتماع اللجنة في رحاب جامعة قناة السويس، مؤكدا أن كلية العلوم من الكليات الرائدة التي بدأت بالجامعة ويقع عليها عبء كبير في متابعة التطور السريع بمجال العلوم الأساسية وتقديم كل المساهمات الأكاديمية لمختلف التخصصات الأخرى.

وأوضح مندور أن الجامعة خلال الفترة الأخيرة شهدت افتتاح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والتي تضم 8 كليات و13 برنامجا دراسيا، لافتاً إلى أن جامعة قناة السويس يدرس بها 46 ألف طالب في 17 كلية و3 معاهد عليا بفرعي الجامعة القديمة والجديدة، بجانب افتتاح كلية العلاج الطبيعي هذا العام .

من جهته أعرب الدكتور عصام خميس رئيس اللجنة عن سعادته بتواجده في ضيافة جامعة قناة السويس، متمنيا أن يسفر الاجتماع عن توصيات هادفة لخدمة المنظومة التعليمية وتحديث المسار الأكاديمي للطلاب بعد التخرج.

وعرض رئيس اللجنة تقييم الأداء العلمي خلال الـ14 عاما الأخيرة، وعرض بانوراما النشاط ‏البحثي والتصنيف الدولي لجامعة قناة السويس، مشيراً إلى تميز الجامعة خاصة في قطاع العلوم، فضلا عن مناقشة تصنيف جامعة قناة السويس وتوفير مختلف السبل والإجراءات لنشر ثقافة رفع هذا التصنيف.

وتضم لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات في عضويتها عمداء كليات العلوم والمعاهد والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية وكليات الدراسات البيئية على مستوى جامعات مصر.