رئيس النواب الأردني: العبث بأمن الوطن يعد جريمة وخيانة تستوجب أقصى العقوبات

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن اللجوء للفكر المليشياوي في ظل دولة قوية مستقرة آمنة يعد جريمة لا تغتفر وخيانة تستوجب أقصى العقوبات.



وقال الصفدي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن "العبث بأمن الوطن يعد جريمة وخيانة تستوجب أقصى العقوبات، فلا تهاون ولا تسامح مع كل الذين أباحوا لأنفسهم مسلكيات شيطانية تصب في مصلحة أعداء الوطن".



وأضاف أن "مجلس النواب يلفظ ويبرأ من كل سلوك وفعل خبيث ومن كل نية مبيتة تضمر للأردن شرا"، مشيرا إلى أن "الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وجيشنا وأجهزتنا الأمنية البواسل سيبقى أكثر قوة ومنعة بوعي وصلابة شعبنا الأردني الوفي العظيم، والذي يرفض أي محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن".

وأكد أن "اللجوء للفكر المليشياوي في ظل دولة قوية مستقرة آمنة ضربت في جذور التاريخ عمقاً من الاستقرار والطمأنينة لأبنائها وكل من لجأ إليها طالبا للعون والإغاثة، يعد جريمة لا تغتفر، وقد وصلت الأمور إلى حد لا يقبل ولا تنفع معه إلا لغة القوة وإرادة الدولة التي تعلو على الجميع.

وأعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في وقت سابق من اليوم إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى داخل المملكة. حيث أكد أن "هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون".