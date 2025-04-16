ثقافة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام

ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، يوما ثقافيا، بالمدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بمنفلوط، بمحافظة أسيوط، احتفالا باليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت لقاء بعنوان "أهمية الرياضة في حياة الإنسان"، استهله الشاعر بهاء توفيق، بنقاش حول دور الثقافة في تعزيز الوعي المجتمعي وتنمية الإبداع لدى الشباب، مشيرا إلى أن الثقافة والرياضة يمثلان وجهين لعملة واحدة، يسهمان في تنمية العقل والجسم.

بدورها أكدت وفاء علام، مُعلمة تربية رياضية، على أهمية ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي على صحة الفرد، والتنمية المجتمعية، هذا إلى جانب دورها في نشر القيم وتعزيز الثقة بالنفس والعمل بروح الفريق، منوهة بأن العقل السليم في الجسم السليم.

وتواصلت الفعاليات مع فقرات رياضية متنوعة، شملت عروضا في الكاراتيه والكوميتيه، بالإضافة إلى ألعاب حركية ومسابقات في الجري لتعزيز التفاعل بين المشاركات.

واختتم اليوم بتكريم الطالبات المتميزات بمنحهن شهادات تقدير نظرا لما قدمنه من إبداع وجهد متميز خلال اليوم.

أقيمت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د.حنان موسى، من خلال الإدارة العامة للمرأة، برئاسة د. دينا هويدي، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة أسيوط، بإدارة خالد خليل، ونفذها بيت ثقافة منفلوط.

ويحتفل باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام سنويا في 6 أبريل، بهدف التأكيد على أهمية الرياضة كأداة فعالة لتحقيق الدمج الاجتماعي والتنمية المستدامة وتعزيز التغيير الإيجابي في المجتمعات.