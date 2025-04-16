 شهيدان إثر قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أبريل 2025 3:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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شهيدان إثر قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة

وفا
نشر في: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 3:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 3:13 م

استُشهد فلسطينيان وجُرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال المسيرة شارع "2" ببلدة القرارة شمال خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطنين هما خالد الأسطل، وطاهر السقا.

في الغضون، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51,025، والإصابات إلى 116,432 منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1,652 شهيدا، و4,391 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

وقالت إن 25 شهيدا، و89 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

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