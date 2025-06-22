 إنتر ميلان يفوز بشق الأنفس على أوروا الياباني في مونديال الأندية

عانى إنتر ميلان وصيف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم كثيرا في الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 2 / 1، مساء الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من البطولة.

وجد العملاق الإيطالي نفسه متأخرا في النتيجة بهدف مبكر سجله رايوما واتانابي بعد مرور 11 دقيقة وذلك بعد تمريرة من زميله تاكورو كانيكو.

وكاد إنتر أن يدرك التعادل سريعا، ولكن العارضة ردت رأسية من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم الفريق وقائده بعد مرور 19 دقيقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مفاجئ للفريق الياباني.

ضغط إنتر ميلان بشراسة في أول 25 دقيقة، وهدد مرمى منافسه بخمس محاولات خارج إطار المرمى للثلاثي فيدريكو ديماركو وسباستيانو إسبوسيتو، وكريستيان أسلاني، أنشط لاعبي الفريق الإيطالي.

وكاد الفريق الياباني أن يوجه ضربة قاضية لإنتر ميلان بعد هجمة مرتدة أنهاها واتانابي بتسديدة ضعيفة في أحضان الحارس يان سومر بالدقيقة 70، وبعدها بثوان أضاع هنريك مخيتريان أخطر فرص إنتر بتسديدة بجوار القائم.

استمرت محاولات إنتر ميلان حتى نفذ نيكولو باريلا ركلة ركنية قابلها لاوتارو مارتينيز بركلة مقصية في الشباك، ليمنح إنتر ميلان التعادل في الدقيقة 78، ويسجل هدفه الثاني في البطولة.

لم يفقد إنتر ميلان الأمل بل واصل الضغط حتى وجد فالنتين كاربوني نفسه خاليا من الرقابة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة استقرت في الشباك بالدقيقة 92، ليتقدم "الأفاعي" بهدف ثان في توقيت قاتل.

وفي الثواني الأخيرة، كان يان سومر حارس مرمى إنتر يقظا في التصدي لكرة عرضية كادت تخدعه، ليؤمن أول فوز لفريقه في مونديال الأندية بعد التعادل 1 / 1 مع مونتيري في الجولة الأولى.

رفع إنتر ميلان رصيده إلى 4 نقاط ليعتلي قمة المجموعة مؤقتا، وينعش آماله في التأهل لدور الـ16، بينما تلقى أوروا خسارته الثانية ليبقى بلا رصيد في ذيل الترتيب، لتصبح فرصه في التأهل شبه مستحيلة.

ويلتقي في وقت لاحق ريفر بليت الأرجنتيني (3 نقاط) ضد مونتيري (نقطة واحدة).