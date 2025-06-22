التشكيل الرسمي لمباراة فلومينينسي ضد أولسان في كأس العالم للأندية 2025

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يواجه فريق فلومينينسي البرازيلي بقيادة خيرمان كانو مواجهة قوية ضد فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة على ملعب "ميتلايف ستاديوم".

وجاءت تشكيل فلومينينسي كالأتي:-

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: جوجا، خوان فريتاس، تياجو سيلفا، جابرييل فيونتيس

الوسط: مارتينيلي، جانسو، هيركليس

الهجوم: كيفين سيرنا، خيرمان كانو، جون أرياس

فيما جاءت تشكيل أولسان كالأتي:-

حراسة المرمى: جو هيون وو

الدفاع: كانج سانج وو، كيم يونج جوون، لي جايك، ميلوش تروجاك

الوسط: دراجان بوجانيتش، كو سيونج بيوم، أوم وون سانج، لي جين هيون، جوستاف لوديجسون

الهجوم: إريك فارياس

وكان فلومينينسي قد تعادل سلبياً مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى، بينما تعرض أولسان لخسارة من فريق صنداونز. ويمتلك دورتموند 4 نقاط في صدارة المجموعة بعد فوزه على صنداونز 4-3، يليه صنداونز برصيد 3 نقاط، ثم فلومينينسي في المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيراً أولسان بدون نقاط.