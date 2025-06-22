 وزير الخارجية الإندونيسي: 97 مواطنا على استعداد للعودة من إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الإندونيسي: 97 مواطنا على استعداد للعودة من إيران


نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 12:33 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 12:34 ص

 قال وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو إن 97 من 386 مواطنا إندونيسيا في إيران مستعدون لأول عملية إجلاء وسط تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية اليوم السبت.

وقال لوسائل الإعلام بعد وداع الرئيس برابوو سوبيانتو في مطار بولكوفو الدولي في سانت بطرسبرج بروسيا أمس الجمعة: "تم إطلاعي صباح اليوم على أنه هناك أربع حافلات (تقل أشخاصا يتم إجلاؤهم) في طريقها إلى مناطق حدودية. قد يكونوا وصلوا الآن".

وأضاف أنه تم إخباره بأن الـ 97 شخصا أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في الإجلاء الرسمي "بينما يصل العدد الإجمالي للإندونيسيين المسجلين في إيران إلى 386".

وقال الوزير إنه سيتم تنفيذ عملية الإجلاء على مراحل.

 

 


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