سجن شرطي بريطاني أكثر من أربع سنوات بتهمة الاغتصاب

أصدرت محكمة بريطانية حكما بسجن رجل شرطة العاصمة لندن بالسجن لأكثر أربع سنوات بتهمة الاغتصاب.



وقالت سكوتلاند يارد إن الشرطى أدين باغتصاب امرأة في أحد المنازل في لندن في 11 مايو/يونيو 2021، بعد محاكمة في محكمة التاج الملكي الداخلية بلندن في وقت سابق من هذا العام، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وحكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر في نفس المحكمة يوم الثلاثاء، وفقا لهيئة الادعاء الملكية.

وقالت الهيئة إن رجل الشرطة "استهدف الضحية عمدا عندما كانت في وضع ضعيف"، واستيقظت لتجد نفسها تتعرض للاغتصاب منه.



وذكرت الهيئة أنه خلال استجواب الشرطي، نفى تماما ممارسة الجنس مع الضحية ، لكنه غير روايته لاحقا ليدعي أنه كان بالتراضي بعد أن علم بالأدلة الجنائية.









