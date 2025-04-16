البنتاجون تعلق على تقارير حول تقليص قواتها في سوريا

ردا على تقارير تشير إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، أوضح البنتاغون أن الولايات المتحدة تقوم بإعادة توزيع قواتها بشكل دوري لتلبية المتطلبات الميدانية.



وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لوكالة "نوفوستي" قائلا: "تعيد وزارة الدفاع نشر قواتها بصورة دورية استجابةً للمتطلبات التشغيلية والظروف الطارئة".

وأضاف: "تعكس هذه التحركات مرونة الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية وقدرتها على التكيف مع التهديدات الأمنية المتغيرة، فضلا عن إمكانية الانتشار السريع في أي مكان حول العالم".

يأتي هذا التعليق بعد أن نقلت قناة "سي بي إس نيوز" يوم الثلاثاء الماضي أن واشنطن تدرس خفض عدد قواتها في سوريا، والتي تقدر حاليا بنحو 2000 جندي، مع تركيز القوات المتبقية في عدد أقل من القواعد.