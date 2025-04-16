فون دير لاين: الغرب الذي عرفناه لم يعد موجودا والعالم يتجه نحو العولمة

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الغرب القديم الذي عرفناه لم يعد موجودا"، مشيرةً إلى أن "العالم يتجه نحو العولمة".

وأكدت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة "تسايت" الألمانية الأربعاء، على ضرورة مساهمة أوروبا بتشكيل النظام العالمي الجديد الذي يتشكل ببطء.

وأوضحت أن أوروبا شهدت خلال السنوات العشر الماضية أزمات خطيرة مثل الأزمة المصرفية والهجرة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا والطاقة وحرب روسيا على أوكرانيا.

وأضافت أن "الغرب لم يعد موجودا كما نعرفه، أصبح العالم يتجه نحو العولمة بالمعنى الجيوسياسي. واليوم لدينا شبكة صداقات في جميع أنحاء العالم".

وذكرت أن الصراع بين الصين والولايات المتحدة والطموحات الإمبريالية الروسية هو السبب في الحاجة إلى اتحاد أوروبي جديد ومستعد لتشكيل النظام العالمي الجديد.