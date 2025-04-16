الحكومة اليمنية تستعيد قطعة أثرية يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد 

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء استعادة قطعة أثرية يمنية نادرة يقدر تاريخها بنحو 100 سنة قبل الميلاد.

وقال معمر الأرياني، وزير الإعلام في بيان "تم اليوم استعادة قطعة أثرية يمنية نادرة تعود إلى مملكة قتبان، واستلامها رسمياً من قبل سفير اليمن لدى المملكة المتحدة، ياسين سعيد نعمان، من حوزة السيد كريج جريفتس، حفيد أحد الضباط الذين كانوا ضمن الجيش البريطاني في مدينة عدن(جنوباً) قبل الاستقلال".

سبق وأن أعلنت الحكومة اليمنية استعادة عدد من القطع الأثرية النادرة التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، عقب مناشدات ومراسلات عدة.

وتسعى الحكومة الشرعية منذ سنوات إلى استعادة مئات القطع الأثرية المهربة من البلاد التي تشهد صراعا مسلحا منذ نحو عشر سنوات، بعد رصد بعضها في مزادات بالولايات المتحدة وأوروبا.