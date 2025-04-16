الصين تعين كبير مفاوضين تجاريين جديدا وسط توترات الرسوم مع أمريكا

عينت الصين، كبير مفاوضين تجاريين دوليين جديدا وسط توترات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة، إنه تم تعيين لي تشنج قانج خلفا لوانج شووين الذي شارك في مفاوضات التجارة الخاصة باتفاق 2020 بين الصين والولايات المتحدة.

ويواصل أكبر اقتصادين في العالم، رفع الرسوم الجمركية بشكل متبادل على السلع، وذلك منذ قامت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم على عشرات الدول.

وتواجه الصين، الآن ضرائب بنسبة 145% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، في حين مُنحت دول أخرى فترة سماح مدتها 90 يوما لمعظم الرسوم.

وردت بكين، على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الصادرات الأمريكية بينما شددت أيضا على عزمها لإبقاء سوقها مفتوحا أمام التجارة والاستثمار.

ولم يتضح سبب قيام الصين بتغيير المفاوضين، ولكن ذلك يأتي في وقت يقولو المسئولون الصينيون فيه إن البلاد لديها خيارات متعددة للرد على التصرفات الأمريكية بما في ذلك الاعتماد أكثر على سوقها الشاسع الذي يضم 4. 1 مليار مستهلك وعلى أوروبا ودول الجنوب العالمي.

ولكن في ظل استمرار الاستهلاك المحلي الصيني في التراجع، سوف يكون من الصعب استبدال المستهلك الأمريكي.

وقضى "لي"، 4 سنوات ونصف مبعوثا للصين لدى منظمة التجارة العالمية.

كما كان نائب الممثل الدائم للوفد الصيني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وغيرها من المنظمات الدولية في سويسرا.

وقال تو تشينكوان مدير معهد الصيني لدراسات منظمة التجارة العالمية في جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي، إن من المحتمل أن خبرة لي، التي قد تكون أكثر من سلفه وانج، في وزارة التجارة ومشاركته في التفاوض بشأن انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية قبل أكثر من عشرين عاما تجعله في مكانة أفضل، فيما تواصل الصين رفض الامتثال لمطالب الولايات المتحدة.