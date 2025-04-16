قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوة تثقيفية لطلبة الجامعات المصرية في جامعة كفر الشيخ

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ندوة تثقيفية لطلبة الجامعات المصرية بجامعة كفر الشيخ باشتراك (12) جامعة حكومية وخاصة؛ للارتقاء بمستوى المعرفة والوعي الوطني لدى الشباب.

وتناولت الندوة، إلقاء الضوء على التهديدات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، وتقديم موضوعات توعوية أعدها نخبة من أعضاء هيئة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية وأساتذة الجامعات؛ لإيضاح الجهود التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن شارك في تنفيذها طلبة الجامعات.

وأُختتمت الندوة، بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم.

وألقى اللواء أ ح أسامة عبدالحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة أشار خلالها إلى الجهود المبذولة من القوات المسلحة للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، مؤكدا أن الشعب المصري كان ولايزال حائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار، وأن قواتنا المسلحة الباسلة هي الحصن المنيع والدرع الواقي والحامي لشعب مصر العظيم.

وحضر الندوة، محافظ كفر الشيخ، ورؤساء ونواب الجامعات المشاركة بالندوة.