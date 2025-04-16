ضربات أمريكية جديدة على مواقع للحوثيين في صنعاء

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استمراراً للعملية العسكرية التي بدأت قبل شهر تقريباً، شنّت المقاتلات الأمريكية مزيداً من الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.

وأفادت مصادر لقناتي "العربية/الحدث"، الأربعاء، بأن قصفاً أمريكياً طال مواقع للحوثي في صنعاء، ما أسفر عن انفجارات عنيفة سُمع صداها في أرجاء العاصمة.

كما أوضحت أن القصف الأمريكي استهدف معسكر الحفاء بجبل نقم شرقي صنعاء، مع تحليق مكثف للطيران.

وأكدت أن 5 غارات أمريكية طالت مواقع للحوثي في منطقة النهدين وسط العاصة، وغارة أخرى استهدفت شبكة اتصالات حوثية بمديرية مناخة غرباً.

أيضاً طال القصف الأمريكي مواقع في منطقة طخية في صعدة، مع تحليق مكثف للطيران فوق محافظة إب.

وجاءت هذه الغارات بعد 24 ساعة فقط من شن الطيران الأمريكي أعنف قصف، الثلاثاء، على مواقع للحوثيين طالت عددا من معسكرات التدريب، ومنصات إطلاق صواريخ، ومقرّات خبراء في مناطق مختلفة.