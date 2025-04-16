 اليابان تدرس وضع برنامج استثمار جديد من أجل المستثمرين من كبار السن - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أبريل 2025 10:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

اليابان تدرس وضع برنامج استثمار جديد من أجل المستثمرين من كبار السن

طوكيو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 10:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 10:05 ص

تدرس اليابان وضع برنامج إعفاء ضريبي جديد يستهدف المستثمرين من كبار السن، من شأنه أن يتيح لهم حصريا الاستثمار في صناديق تقدم عوائد شهرية، حسبما قالت مصادر على صلة بالأمر اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن وكالة الخدمات المالية تدرس خفض أو إلغاء الشرط المتعلق بالحد الأدني العمر فيما يتعلق ببرامج التقسيط في الصناديق المشتركة طويلة الأمد، التي تتطلب الآن أن يبلغ المستثمر 18 عاما أو أكثر.

وتستعد كتلة برلمانية للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا، لطرح فكرة إنشاء برنامج حساب إدخاري فردي يركز على كبار السن. وتعتزم الوكالة وضع تفاصيل المقترح وتضمينه ضمن طلبات الإصلاح الضريبي لعام 2026.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك