جوميز: هذا مفتاح فوز الفتح أمام الاتحاد

أكد جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح أن الحد من استحواذ الاتحاد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز سيكون هو مفتاح الفوز في تلك المواجهة.

ويواجه نادي الفتح فريق الاتحاد في الثامنة مساء غدًا الخميس، على ملعب عبد الله بن جلوي، لحساب منافسات الدوري السعودي الممتاز.

وقال جوزيه جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة الاتحاد لن تكون سهلةً بأي حالٍ، إذ أن لديهم قدرات هجومية عالية".

وأضاف المدرب البرتغالي: "الاتحاد فريقٌ صعبٌ، ويمتلك إمكاناتٍ هجوميةً كبيرةً، وهم الأفضل في التسجيل، لذا نحن في حاجةٍ إلى تركيزٍ كبيرٍ طوال دقائق المباراة".

وتابع: "هذا لا يعني أبدًا أننا سندخل المباراة بعقليةٍ انهزاميةٍ، بل على العكس تمامًا، نحن نملك طموحًا عاليًا، وسنخوض المباراة بروحٍ تنافسيةٍ كبيرةٍ".

وتابع: "طموحات الفتح في إيقاف أحد الثلاثي المتصدر للدوري، الهلال والاتحاد والنصر؟ أتمنى أن أكون سببًا في تعطيل أحد هذه الفرق من أجل تحسين وضعنا في جدول الترتيب".

وأتم جوزيه جوميز تصريحاته قائلًا: "لدينا أسلحتنا وجاهزيتنا، ونحن نؤمن بضرورة الحد من استحواذ الاتحاد، ومنعه من فرض سيطرته الميدانية، وهذا ما سنسعى إلى تطبيقه داخل الملعب".

ويحتل نادي الفتح المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الأول برصيد 65 نقطة.