وزير الصحة الإيطالي يقود وفدا رفيع المستوى خلال زيارته لسبيتار

ترأس أورازيو شيلاّتشي وزير الصحة الإيطالي وفدا رفيعا المستوى خلال زيارته لمستشفى الطب الرياضي لجراحة العظام (سبيتار) في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء.

وضم الوفد، كبار المسئولين التنفيذيين من 45 شركة إيطالية رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ورافق الوفد اثناء زيارته لسبيتار السفير الإيطالي باولو توسكي مما يؤكد أهمية هذه الزيارة لفرص التعاون المحتملة.

وحظي الوفد الإيطالي، بحفاوة بالغة حيث كان في استقبالهم خالد المولوي، مدير عام سبيتار بالإنابه وعدد من مسؤولي سبيتار، وجرت مناقشات مثمرة تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف فرص التعاون في مجال الطب الرياضي.

وقد كان الدور القيادي والخبرة المعترف بها عالميا لسبيتار في هذا المجال محوراً رئيسياً للحوار.

وذكر المستشفى، في بيان صحفي: "أتيحت للوفد الفرصة للقيام بجولة في مرافق مستشفى سبيتار الحديثة، واكتساب رؤى قيمة حول حلول الرعاية الصحية المبتكرة والتقنيات الطبية المتقدمة التي يتبناها المستشفى، إذ تمثل هذه الزيارة خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الأكبر بين إيطاليا وقطر في مجال الطب الرياضي والتكنولوجيا الحيوية المتخصصة".