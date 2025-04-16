انتقادات لحزب كومينتانج التايواني بشأن عرض رموز نازية

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أدى استعراض عضو بالحزب القومي الصيني (كومينتانج)، للرموز النازية خلال استجواب من جانب ممثلي الادعاء إلى إدانة واسعة النطاق عبر تايوان، اليوم الأربعاء.

وظهر سونج تشين - ليانج العضو بالحزب القومي الصيني، أمام مكتب مدعي مقاطعة نيو تايبيه للاستجواب أمس الثلاثاء، وسط اتهامات بتزوير توقيعات من أجل التماس لعزل مسؤول منتخب.

وكان سونج، يرتدي سوارا نازيا، يحمل ترجمة صينية لشعار أدولف هتلر "كفاحي"، كمام أدى التحية النازية.

وخضع سونج، الذي رأس جهود عزل لي كون - تشينج النائب بالحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم؛ للاستجواب بسبب وجود توقيعات أشخاص فارقوا الحياة في الالتماس.

وخرج سونج، بكفالة اليوم الأربعاء؛ مما أثار غضب عام.

وبعد دعوات للاعتذار، وصف رئيس الحزب القومي الصيني إريك تشو اليوم تصرفات سونج بأنها "سخرية من سلطوية الحزب الديمقراطي التقدمي".

وأدان الحزب الديمقراطي التقدمي بشدة تصرفات سونج وانتقد تشو، قائلا إنه لا يجب أن يرد بخطاب سياسي رافض ولكن يجب أن يعالج الخطأ بمنتهى الجدية.

وأعرب المعهد الألماني، في تايبيه، عن صدمته إزاء تجدد استخدام الرموز والزي النازيين، وهذه المرة على صلة بأهداف سياسية، وشجب التصرف ووصفه بأنه "وقح".

وأصدر الحزب القومي الصيني، بيانا اليوم الأربعاء، أوضح فيه أنه يدين بشدة استخدام الرموز النازية كوسيلة للتعبير السياسي.