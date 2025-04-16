المجلس الأعلى للإعلام: فرض غرامات مالية بسبب المخالفات لعدد من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وتم مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الإعلامية.

واستهل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الاجتماع، بالإشارة إلى اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القرارات الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية بشأن فرض بعض الغرامات المالية والإنذارات، بسبب مخالفة الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس.