الجنائية الدولية تطلب توضيحا من المجر حول عدم اعتقال نتنياهو

دعت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، المجر إلى تقديم توضيح بشأن فشلها باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان، إنها دعت المجر إلى تقديم مذكرة توضيحية حتى تاريخ 23 مايو المقبل، بشأن فشلها في الامتثال لمذكرة اعتقال أصدرتها "الجنائية الدولية" سابقا بحق نتنياهو في نوفمبر 2024.

وأوضحت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، أن نتنياهو وصل المجر بتاريخ الثالث من أبريل الجاري وبقي هناك حتى السادس من الشهر نفسه، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

ولم تعلق السلطات المجرية فورا على الطلب الذي تقدمت به المحكمة اليوم.