العراق يستدعي سفير لبنان لعدم ارتياحه من تصريحات لجوزيف عون 

استدعت الخارجية العراقية، الأربعاء، سفير لبنان لدى بغداد، للتعبير عن "عدم ارتياحها" من تصريحات للرئيس اللبناني جوزاف عون تجاه "الحشد الشعبي".

وقال عون في مقابلة مع "العربي الجديد" في وقت سابق من الأربعاء: "لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله في الجيش (اللبناني)، ولا أن يكون وحدةً مستقلة داخل هذا الجيش".

وذكرت الخارجية العراقية في بيان، أن الوزارة "استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى بغداد علي الحبحاب إلى مقر الوزارة"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

الوزارة أوضحت أن هذه الخطوة جاءت "للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، لإحدى وسائل الإعلام العربية في مقابلة خاصة، والتي تناول فيها الحشد الشعبي في العراق".

وقال وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية السفير محمد بحر العلوم، في البيان، إن "الحشد الشعبي جزء مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق، وهي مؤسسة حكومية وقانونية وجزء من منظومة الدولة العراقية".

واعتبر أن "ما صدر عن الرئيس اللبناني من ربط في هذا السياق لم يكن موفقًا، وكان الأجدر عدم إقحام العراق في الأزمة الداخلية اللبنانية أو استخدام مؤسسة عراقية رسمية كمثال في هذا السياق".

وزاد بأن "حالة من عدم الارتياح سادت العراقيين، لا سيما وأن العراق لم يتوانَ عن الوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف".

وأعرب عن أمله بأن "يُصحح الرئيس اللبناني هذا التصريح، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤكد احترام خصوصية كل دولة".

من جانبه، أكد السفير اللبناني "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان والعراق"، حسب الخارجية العراقية.

ووعد بنقل موقف بغداد إلى الرئيس اللبناني والعمل على تصويب ما حصل بما "يسهم في الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها"، وفق البيان.