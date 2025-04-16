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- شهود عيان للأناضول: القصف استهدف خيام نازحين غرب خان يونس وأدى لاشتعال النيران فيها

- مصادر طبية للأناضول: مستشفى ناصر استقبل عددا من الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي

قتلت إسرائيل وأصابت عددا من الفلسطينيين، مساء الأربعاء، إثر قصفها خيام نازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى لاندلاع النيران فيها.

يأتي ذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بدعم أمريكي مطلق بحق الفلسطينيين منذ نحو 19 شهرا.

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي قصف خيام نازحين غرب خان يونس؛ ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

فيما ذكرت مصادر طبية للأناضول، أن "مستشفى ناصر" استقبل عددا (لم يتسن تحديده على الفور) من الشهداء والجرحى جراء القصف.