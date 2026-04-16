250 شخصا بين قتيل ومفقود جراء غرق قارب كان متجها من بنجلاديش إلى ماليزيا

أفادت وكالات تابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهجرة بأن ما لا يقل عن 250 شخصا، من بينهم لاجئون من الروهينجا ومواطنون بنجلاديشيون، يعتقد أنهم لقوا حتفهم أو فُقدوا بعد انقلاب قارب في بحر أندامان مؤخرا أثناء توجهه إلى ماليزيا.

وبينما لا تزال التفاصيل غير واضحة، قال المتحدث باسم خفر السواحل البنجلاديشي، اللفتنانت كوماندر صابر علام سوزان، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، الأربعاء، إن تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة من الروهينجا وستة بنجلاديشيين، تم إنقاذهم في 9 أبريل، موضحا أن سفينة الشحن البنجلاديشية "إم. تي. ميجنا برايد" أنقذتهم بعد العثور عليهم طافين في البحر عقب الحادث.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك، الثلاثاء، إن القارب غادر منطقة تكناف في إقليم كوكس بازار جنوب بنجلاديش وعلى متنه عدد كبير من الركاب متجها إلى ماليزيا.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في بيان جديد، الأربعاء، أن القارب غرق على ما يبدو في 9 أبريل.

وأرجعت الوكالات سبب الحادث إلى الاكتظاظ الشديد والرياح القوية والأمواج العاتية، ما أدى إلى فقدان السيطرة على القارب وغرقه.

كما روت امرأة من الروهينجا نجت من الحادث وتم إنقاذها الأربعاء تفاصيل المأساة، قائلة إنها انطلقت نحو ماليزيا في 4 أبريل، وكان على متن القارب نحو 20 امرأة عندما غرق.