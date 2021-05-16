فيلادلفيا يهزم نيويورك وينضم لأهل القمة في الدوري الأمريكي

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انضم فريق فيلادلفيا يونيون إلى أهل القمة في القسم الشرقي لدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين بفوزه على ضيفه نيويورك ريد بولز 1 /صفر فجر الأحد بالمرحلة السادسة.

وفي مباريات أخرى فاز كولورادو رابيدز على ضيفه هيوستن دينامو 3 /1 وبورتلاند تيمبرز على مضيفه سان خوسيه إيرثكويكس 2 /صفر و مينيسوتا يونايتد على ضيفه دالاس 1 /صفر وأتلانتا يونايتد على ضيفه مونتريال 1 /صفر وتعادل ريال سالت ليك سلبيا مع ضيفه ناشفيل.

ورفع فيلادلفيا رصيده إلى ثمان نقاط ليتساوى في مجموع النقاط مع أول أربعة فرق في جدول ترتيب القسم الشرقي، وهم نيويورك سيتي واتلانتا يونايتد ومونتريال و نيو انجلاند ريفولوشن.

وتوقف رصيد نيويورك ريد بولز عند ست نقاط في المركز الثامن.

ويدين فيلادلفيا بالفضل في هذا الفوز لكوري بوركي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة التاسعة.

وأنهى نيويورك ريد بولز المباراة بعشرة لاعبين لطرد درو ياروود في الوقت بدل الضائع.